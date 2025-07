IT Wallet: la gamma dei documenti si allarga, presto anche l'ISEE e i titoli di studio

La trasformazione digitale in Italia accelera con il lancio dell’IT Wallet, previsto entro la fine del 2025. Questa innovazione permetterà ai cittadini di avere i principali documenti personali direttamente sullo smartphone, anticipando di un anno il progetto europeo EUDI Wallet. Grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia, il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), il progetto è in una fase avanzata, con l’uscita imminente di due decreti attuativi e linee guida tecniche già delineate.

"Entra con wallet"

Attualmente, una versione preliminare del portafoglio digitale è disponibile tramite l’app IO, che consente di accedere a documenti essenziali come patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. L’obiettivo finale è introdurre un sistema di autenticazione unificata, denominato “Entra con wallet”, che semplificherà l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Questo sistema consentirà, ad esempio, di utilizzare la patente digitale come un documento ufficiale nei contesti pubblici, al pari della carta d’identità.

Ampliamento dei documenti

La gamma di documenti digitali inclusi nell’IT Wallet è destinata ad ampliarsi. I decreti in fase di definizione prevedono l’integrazione di certificati come l’ISEE, titoli di studio, certificati di residenza e iscrizioni alle liste elettorali. Tuttavia, la digitalizzazione completa dei database pubblici, come l’anagrafe nazionale dell’istruzione superiore, rappresenta una sfida significativa. Ad esempio, attualmente sono registrati solo i titoli di studio conseguiti dal 2010 in poi.

Un occhio alla sicurezza

Un aspetto cruciale del progetto è la sicurezza. L’accesso all’IT Wallet utilizza attualmente sistemi come SPID e CIE, ma si prevede l’adozione di tecnologie più avanzate, come la scansione dei documenti fisici tramite fotocamera dello smartphone. Questo garantirà il rispetto degli standard di sicurezza richiesti dall’Unione Europea.

L'EUDI Wallet

In prospettiva, l’IT Wallet sarà integrato con l’EUDI Wallet, favorendo il riconoscimento transfrontaliero dei documenti a partire dal 2026. Questa interoperabilità faciliterà i viaggi, l’accesso ai servizi e la partecipazione a concorsi in tutta Europa, posizionando l’Italia come modello di riferimento nel panorama digitale europeo.