Isomorphic Labs annuncia partnership con Eli Lilly e Novartis

Isomorphic Labs, startup (nata sotto l’egida di Google DeepMind) che utilizza l'intelligenza artificiale per scoprire nuovi farmaci per il trattamento delle malattie, ha recentemente annunciato di aver stretto partnership strategiche con due giganti farmaceutici: Eli Lilly e Novartis. Tali operazioni hanno un valore complessivo di circa 3 miliardi di dollari. Isomorphic riceverà 45 milioni di dollari in anticipo da Eli Lilly e potenzialmente fino a 1,7 miliardi di dollari in base ai traguardi raggiunti, escluse le royalties. Novartis, nel frattempo, pagherà 37,5 milioni di dollari in anticipo, oltre a finanziare i costi di ricerca “selezionati” e fino a 1,2 miliardi di dollari (ancora una volta escluse le royalties) in incentivi basati sulle prestazioni nel tempo.

Isomorphic Labs: AI sfruttata per scoprire un farmaco per il trattamento del cancro al fegato

Isomorphic è stata fondata da Demis Hassabis nel 2021 ed ha sede a Londra. Questa startup sfrutta la tecnologia AI AlphaFold 2 di DeepMind che può essere utilizzata per prevedere la struttura delle proteine ​​nel corpo umano. Scoprendo queste strutture, la speranza dei ricercatori è quella di identificare nuovi percorsi target per fornire farmaci per combattere le malattie. I ricercatori hanno recentemente utilizzato AlphaFold per progettare e sintetizzare un potenziale farmaco per il trattamento del carcinoma epatocellulare, il tipo più comune di cancro primario al fegato. DeepMind sta inoltre collaborando con Drugs for Neglected Diseases, un’organizzazione farmaceutica senza scopo di lucro con sede a Ginevra, per applicare AlphaFold alla formulazione di terapie per la malattia di Chagas e la leishmaniosi, due delle malattie più mortali nel mondo in via di sviluppo.

Hassabis è fiducioso nei nuovi progetti. Il CEO di Isomorphic Labs ha infatti ha affermato che l'attenzione condivisa delle aziende sull'avanzamento di approcci innovativi alla progettazione dei farmaci e il loro apprezzamento per “la scienza all'avanguardia rende queste partnership particolarmente avvincenti”. Fiona Marshall, presidente della ricerca biomedica di Novartis, ha affermato che AlphaFold ha il potenziale per accelerare la scoperta e la fornitura di nuovi farmaci. Secondo Marshall: “La collaborazione sfrutta i punti di forza unici delle nostre aziende, dall’intelligenza artificiale e dalla scienza dei dati alla chimica farmaceutica e alle competenze nel settore delle malattie profonde, per realizzare nuove possibilità nella scoperta di farmaci basata sull’intelligenza artificiale”. Le partnership dovrebbero anche alleviare parte della tensione di Isomorphic Labs, che ha registrato una perdita di 2,4 milioni di dollari nel 2021. La startup è infatti sotto pressione, poiché non ha ancora generato profitto.