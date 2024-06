ISIS crea falsi notiziari CNN e Al Jazeera per diffondere propaganda

L'ISIS ha lanciato una nuova campagna di propaganda utilizzando video falsi che imitano l'aspetto e l'atmosfera dei notiziari di CNN e Al Jazeera. Un rapporto dell'Institute for Strategic Dialogue, condiviso in esclusiva con WIRED, rivela che la campagna è iniziata all'inizio di marzo 2024, orchestrata da War and Media, un'agenzia mediatica pro-ISIS che produce video di lunga durata per promuovere l'ideologia e le attività del gruppo terroristico.

I video falsi sono stati pubblicati su due canali YouTube: uno marchiato come CNN, con contenuti in inglese, e l'altro con il logo di Al Jazeera, con contenuti in arabo. Per rendere i video più autentici, i jihadisti hanno utilizzato loghi delle vere testate giornalistiche e, nel caso di CNN, hanno anche aggiunto un ticker in tempo reale che scorreva lungo la parte inferiore dello schermo.

Inoltre, è stata creata una rete di account sui social media con il marchio di testate giornalistiche per amplificare la diffusione della propaganda. La campagna ha prodotto otto video originali, quattro per ogni lingua, che trattavano argomenti come l'espansione dell'ISIS in Africa e la guerra in Siria.

La denuncia di CNN e Al Jazeera

Un video in particolare si concentrava sull'attacco mortale al Crocus City Hall di Mosca, avvenuto a marzo. Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'attentato e il video ha cercato di contrastare la narrativa di disinformazione diffusa dal Cremlino, che attribuiva la colpa all'Ucraina.

"Si trattava essenzialmente di fake news per smontare le fake news", ha spiegato a WIRED Moustafa Ayad, direttore esecutivo per l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia dell'Institute for Strategic Dialogue. Questa nuova campagna rappresenta un'evoluzione preoccupante nella strategia mediatica dell'ISIS. I video falsi, realizzati con cura e ad alta tecnologia, potrebbero ingannare un pubblico non attento e diffondere la propaganda del gruppo terroristico in modo più efficace.

Le testate giornalistiche affermate come CNN e Al Jazeera hanno già preso provvedimenti per contrastare questa campagna di disinformazione, denunciando i video falsi e mettendo in guardia il pubblico. È importante essere consapevoli di questo tipo di minaccia e di verificare sempre le fonti delle informazioni che si consumano online.