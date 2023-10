Iscriviti a Finom e avrai conto gratis per 1 mese e cashback al 3%

Se sei un libero professionista o hai una piccola azienda, Finom è il conto che ti aiuterà non solo a risparmiare, ma anche a gestire al meglio le tue entrate e uscite. Con Finom potrai aprire il tuo conto online in sole 72 ore e avere un IBAN italiano per effettuare e ricevere bonifici. Grazie al gestionale Expense Management potrai controllare tutte le spese effettuate (anche dal tuo team). Inoltre, il conto ti assicura anche un cashback fino al 3% per risparmiare sui tuoi acquisti. Grazie al sito ufficiale o all’app Finom potrai avere sempre sotto controllo le tue fatture e i tuoi scontrini, categorizzare i costi, inviare link di pagamento ai clienti, usare PayPal per i pagamenti immediati ed ottenere promemoria di pagamento automatici per fatture insolute. Naturalmente, il sistema Finom ti permette anche di inviare fatture elettroniche ai tuoi clienti in pochi click.

Finom: il conto dedicato ai liberi professionisti e PMI per la gestione del proprio business

Se sei un libero professionista, puoi approfittare di diverse tipologie di conti. Questi ti danno accesso a tutti i servizi della piattaforma, con qualche limitazione per il conto base. Il piano Solo, disponibile per un utente a 5 euro al mese, non permette infatti l’accesso manuale ai wallet per i membri del team e la visualizzazione dati analitici di proventi ed oneri. Inoltre, non prevede nemmeno il cashback. Il conto Start, disponibile a 15 euro al mese comprende 2 account, l’accesso a tutti i servizi e offre un cashback del 2%. Il piano Premium, disponibile a 25 euro al mese, permette l’accesso a 3 account e un cashback del 3%. Infine, il piano Corporate offre 10 account, e un cashback del 3%. Quest’ultima soluzione è disponibile al prezzo di 100 euro al mese. Questi prezzi sono riferiti ai piani annuali, che offrono uno sconto del 20% rispetto alle soluzioni mensili.

Iscrivendoti oggi, potrai anche approfittare della grande offerta Finom, che ti propone un account gratis per un mese, 3 wallet, limite di prelievo a 3000 euro, 2 carte virtuali e una carta fisica inclusa, ma anche 100 bonifici SEPA gratis con addebito diretto in entrata e uscita. Se questo conto non dovesse fare al caso tuo, prima dello scadere dei 30 giorni puoi annullare tutto senza costi aggiuntivi. La promozione è a tempo limitato e valida ancora per qualche giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.