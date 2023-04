iRobot Roomba oggi TI COSTA 100 euro IN MENO

Sei stanco/a di fare le pulizie di casa? Chi non lo è, non solo è faticoso ma anche noioso! Ma se ti dicessi che c'è un modo per evitarle ma avere comunque una casa pulita? Credici perché proprio così grazie al prodotto che abbiamo scovato oggi per te in super sconto. Si tratta del fantastico iRobot Roomba 692 un robot aspirapolvere che oggi grazie allo sconto del 33% ti costa ben 100 euro in meno rispetto al prezzo che trovi in negozio o su altri siti.

Da oggi le pulizie per te le fa il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692

Il robot iRobot Roomba 692 è dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che gli consente di catturare sporco, polvere e detriti da tutti i tipi di superficie, sia tappeti che pavimenti.

Non solo, si tratta di un elettrodomestico intelligente che impara le tue abitudini di pulizia e di conseguenza ti suggerisce i programmi di pulizia migliori per soddisfare le tue esigenze. Si preoccupa anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, il Roomba 692 pulisce al suono della tua voce. Funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa.

Le spazzole multi-superficie, di cui è dotato, catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni. Presenta una navigazione iAdapt: una suite completa di sensori avanzati consente ai Roomba della Serie 600 di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Preparati a goderti la serenità di una casa sempre pulita e ordinata! L'aspirapolvere iRobot Roomba 692 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita.

iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica e vanta oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Approfitta dello sconto del 33% e risparmia ben 100 euro acquistando adesso iRobot Roomba su Amazon.

