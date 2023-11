iRobot Roomba e6192: pavimenti puliti senza alzare un dito (-31%)

Se sei stanca di fare le pulizie di casa con la scopa e la paletta e vuoi un robot aspirapolvere che lo faccia al posto tuo, dai un'occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello iRobot Roomba e6192 a soli 249,90 euro, invece che 362,30 euro.

Ebbene sì, oggi non solo ti porti a casa un dispositivo eccezionale ma risparmi anche un bel po'. Grazie allo sconto del 31% risparmi più di 112 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

iRobot Roomba e6192: innovazione a prezzo basso

Indubbiamente in questo momento sei di fronte a un'ottima offerta, a questa cifra non puoi trovare di meglio. Ed ecco 3 ragioni per averlo subito, oltre al prezzo:

Aspirazione: ha un'aspirazione potente, con doppie spazzole in gomma e, grazie alla pulizia in 3 fasi, raccoglie tutto lo sporco senza lasciare nulla in giro.

Navigazione: ha dei sensori che gli permettono di evitare gli ostacoli lungo il suo percorso e così non va a sbattere, non rimane incastrato e non cade dalle scale.

Comandi: lo puoi controllore tramite l'app dedicata e anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Non aspettare che l'offerta scada, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere iRobot Roomba e6192 a soli 249,90 euro, invece che 362,30 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

