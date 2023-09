iRobot aspirapolvere con 2 spazzole in gomma multi-superficie: quasi 100 euro di sconto su Amazon

Il iRobot Roomba e6192 è uno dei robot aspirapolvere più quotati sul mercato grazie alla sua versatilità. E' dotato infatti di 2 spazzole in gomma multisuperficie, ed è compatibile con gli assistenti vocali come Amazon e Google. Acquistalo ora su Amazon a soli 249,90€ invece di 330,89€.

Parlando di caratteristiche, le spazzole in gomma multisuperficie si adattano automaticamente a diversi tipi di pavimenti, garantendo una pulizia completa su tappeti, pavimenti duri e altro ancora. Queste sono ideali anche per chi ha animali domestici, in quanto catturano peli e detriti con facilità.

Questo aspirapolvere robot è dotato di tecnologia avanzata che gli consente di adattarsi alle tue esigenze di pulizia. Grazie ai suggerimenti personalizzati, il Roomba e6192 impara le tue preferenze di pulizia e ottimizza automaticamente i suoi cicli di pulizia per soddisfare le tue esigenze.

La compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant ti consente di avviare la pulizia con un semplice comando vocale, offrendoti la massima comodità. La soluzione ideale per chi cerca una sistema di pulizia smart e personalizzato senza sollevare un dito.

E grazie alla potenza di 33W, è in grado di pulire in profondità, rimuovendo sporco e detriti da ogni angolo della tua casa. Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di risparmiare circa il 24% su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

