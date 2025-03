IPTV: è scontro tra Sky e Amazon per le Fire TV Stick modificate

Sky ha recentemente rivolto accuse dirette contro Amazon, sostenendo che l'azienda non stia facendo abbastanza per contrastare la crescente diffusione delle Fire TV Stick modificate per lo streaming illegale. Nel Regno Unito, l'uso di questi dispositivi per accedere a contenuti pirata è aumentato significativamente negli ultimi anni, con molti utenti che scelgono di guardare film e eventi sportivi a basso costo o gratuitamente attraverso servizi non autorizzati. Questo fenomeno ha sollevato preoccupazioni tra i broadcaster e i detentori di diritti, che vedono minacciati i loro guadagni.

Sky ha espresso grande frustrazione nei confronti di Amazon, accusando la piattaforma di non essere abbastanza collaborativa nel cercare una soluzione a questo problema. Secondo Nick Herm, Chief Operating Officer di Sky, la vendita delle Fire TV Stick modificate è così pervasiva che alcuni tifosi di calcio, ad esempio, sono diventati tanto legati a queste tecnologie da indossare magliette con la scritta “Fire Stick”. Herm ha aggiunto che ci sono persone che acquistano in massa queste unità, per poi rivenderle già configurate con applicazioni che permettono l'accesso a contenuti pirata.

La risposta di Amazon

In risposta, Amazon ha ribadito il proprio impegno nel garantire un ecosistema di streaming legale e sicuro. L'azienda ha dichiarato di aver messo in atto misure per limitare l'uso improprio delle Fire TV Stick, come ad esempio il blocco degli aggiornamenti per quei dispositivi che utilizzano software non ufficiali. Tuttavia, secondo Sky, queste azioni non sembrano essere sufficienti per fermare il fenomeno, che continua a espandersi con la crescita di nuovi utenti e la diffusione di tecniche per aggirare i blocchi.

Nel contesto di questo conflitto, l'industria dei contenuti sta esercitando una crescente pressione per una regolamentazione più severa e per l'adozione di misure più efficaci contro la pirateria digitale. L’uso delle Fire TV Stick modificate non mostra segni di rallentamento, e se la situazione non dovesse cambiare, si prevede che le richieste di maggiore responsabilità da parte di Amazon aumenteranno, portando probabilmente a interventi più decisi sia da parte della società stessa che da enti di regolazione. Questo potrebbe includere restrizioni più severe o la ricerca di soluzioni alternative per fermare la pirateria.