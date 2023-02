iPhone XR ricondizionato in condizioni eccellenti in offerta a 304 euro (Amazon)

Su Amazon è disponibile una super offerta con protagonista un iPhone XR ricondizionato: il telefono è in condizioni eccellenti ed è venduto a soli 304 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 499 euro. Questo significa che puoi risparmiare quasi 200 euro su un iPhone, con in più la garanzia della durata di 1 anno di Amazon Renewed, il negozio di Amazon dove è possibile acquistare prodotti ricondizionati e usati.

Se completi l'ordine ora, riceverai il telefono già questo mercoledì. Il modello in offerta è un iPhone XR con taglio di memoria da 128GB in colorazione nera. Volendo puoi scegliere anche la versione con capacità di memoria da 256GB, aggiungendo soli 34 euro per un prezzo finale di 338 euro (anche in questo caso il prodotto è ricondizionato e valutato in condizioni eccellenti).

195 euro di sconto sull'iPhone XR ricondizionato (condizioni eccellenti)

La dicitura "condizioni eccellenti" identifica un telefono che non mostra segni di danni estetici visibili a meno di 30 centimetri di distanza. Inoltre la capacità della batteria è superiore all'80%, il che significa che è ancora in buone condizioni e non ha bisogno di essere sostituita. All'interno della confezione (non quella originale ma una scatola generica) trovi lo strumento per rimuovere la SIM, un cavo di ricarica e un caricabatterie.

A distanza di qualche anno dalla sua uscita, iPhone XR rimane un ottimo telefono per studenti e ragazzi che non hanno un budget importante da investire nell'acquisto di un nuovo iPhone. Inoltre continua a essere pienamente supportato da Apple, tant'è che appena lo accenderai troverai disponibile l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo (iOS 16) e l'ultimo aggiornamento di sicurezza Apple disponibile.

Metti nel carrello ora l'iPhone XR ricondizionato in condizioni eccellenti per risparmiare 195 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.