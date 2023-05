iPhone XR ricondizionato a meno di 250€: che AFFARE su eBay!

Il mercato dei ricondizionati è da qualche anno ormai un vero e proprio punto di riferimento. Inutile fare troppi giri di parole: tutto gira intorno ai prodotti Apple, ovvero gli unici dispositivi che preservano il loro valore anche a distanzi di anni. Se vuoi lanciarti nel mondo iOS ma non vuoi spendere cifre esorbitanti, potresti valutare l'acquisto di un iPhone XR ricondizionato e in ottime condizioni. Lo trovi su eBay e lo paghi solo 249€.

Davvero una cifra niente male, e puoi concludere l'acquisto sul sicuro per il venditore (Comunicare Oggi) vanta un feedback super positivo. E poi la spedizione è gratuita.

iPhone XR ricondizionato in ottime condizioni tuo a prezzo stracciato: perché no?

È del 2018, supporta l'ultima versione di iOS rilasciata da Apple (iOS 16) e vanta un design abbastanza simile a quello di iPhone 14, smartphone del 2022. iPhone XR non è un top di gamma, intendiamoci, ma ancora oggi può regalare grandi soddisfazioni in ogni ambito.

Lo smartphone vanta un display Liquid Retina HD LCD da 6,1 pollici con True Tone, ampia gamma cromatica (P3) e luminosità di picco di 625 nit. Il design è di tipo full-screen, proprio come i più recenti modelli. Non c'è più il tasto Home fisico, sostituito dal Face ID che trova posto nella tacca posta in alto.

Ma c'è di più oltre al look. Il processore è l'A12 Bionic, ben supportato dal Neural Engine di seconda generazione. iOS 16 gira che è uno spettacolo, puoi metterlo alla prova quanto vuoi, non tentenna. In ambito fotografico, c'è una fotocamera da 12 megapixel con grandangolo: stabilizzazione ottica dell'immagine, Modalità Ritratto, illuminazione con tre effetti e tanto altro ancora. E i video? Beh, puoi spingerti addirittura ai 4K a 24, 30 o 60 fps. Una goduria per gli occhi.

Ti ricordo che si tratta di un ricondizionato (quindi uno smartphone controllato in ogni minima parte da un team di esperti). Le condizioni sono eccellenti, quindi zero graffi e zero ammaccature. Tutto funziona come dovrebbe. E poi all'interno della confezione (non viene fornita la scatola originale) trovi anche gli accessori per la ricarica. Meglio di così, è impossibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.