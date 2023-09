iPhone sempre carico con il Power Bank da 5000 mAh IN MEGA SCONTO

Avere con sé un power bank è di fondamentale importanza al giorno d'oggi. I nostri dispositivi vengono stressati moltissimo dal nostro utilizzo e, per questo motivo, può capitare che sia necessario dare una spinta di ricarica in più. Inoltre avere a disposizione un power bank dalle dimensioni ridotte e compatte facilita moltissimo la gestione e la portabilità. L'offerta di oggi riguarda proprio un power bank da 5000mAh per iPhone che viene proposto con un coupon del 30% per un prezzo finale di 18,19€.

La carica del tuo iPhone sempre con te con il power bank dedicato al 30% di sconto

Se sei un utente iPhone e sei stanco di trasportare cavi, questa mini power bank è sicuramente la scelta migliore. Con un'uscita da 20 W, è possibile caricare rapidamente il telefono, basta collegarlo e accenderlo, non è necessario alcun cavo e risolvere il problema delle interruzioni del telefono. Piccolo e ultra compatto. La power bank dispone di una batteria ai polimeri di litio di alta qualità da 5000 mAh, che può caricare lo smartphone iPhone 1-1,2 volte, che può essere utilizzata come alimentazione di emergenza quotidiana. Questa piccola power bank misura solo 7,88 x 3,62 x 2,69 cm e pesa solo 105 g. Super piccolo e leggero, è facile da mettere in tasca o in borsa, ideale per il trasporto.

Ricarica rapida PD 20 W La power bank adotta la più recente tecnologia di ricarica rapida per consentire una ricarica ottimizzata per i vostri dispositivi fino a 20 W, riduce notevolmente i tempi di ricarica, la ricarica per il vostro telefono iPhone al 50% richiede solo 30 minuti. Supporto pieghevole e display a LED. Dotato di un esclusivo supporto pieghevole, è possibile scegliere tra posizionamento orizzontale/verticale e avere così le mani libere. L'indicatore LED mostra il livello duo della batteria e lo stato di carica.

Amazon mette a disposizione un coupon del 30% sul mini power bank da 5000 mAh per iPhone per un prezzo finale di 18,19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.