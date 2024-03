iPhone SEMPRE CARICO con il Mini Power Bank Baseus a SOLI 26 EURO

Assicurati sempre la carica giusta per il tuo smartphone con questo gadget portatile versatilissimo! Parliamo del Mini Power Bank Baseus, oggi disponibile su Amazon a soli 26 euro grazie ad uno sconto del 3% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell'ordine.

Mini Power Bank Baseus: energia sempre a portata di mano

Il Mini Power Bank Baseus da 30W assicura una ricarica rapida non solo per il tuo cellulare, ma anche per il macbook air.

Con la porta USB-C da 30 W di questo caricabatterie portatile è possibile ricaricare l'iPhone 14 Pro Max al 60% in 30 minuti, o il MacBook Air al 50% in soli 55 minuti.

Si caratterizza per un design mini e portatile: è il 50% più piccolo rispetto al modello precedente, presenta una struttura smerigliata e, grazie alle sue dimensioni super compatte, è facile da tenere in mano, in tasca o in borsa.

Il display digitale LED a forma di goccia d'acqua mostra la percentuale della potenza rimanente e quando deve essere ricaricato. In questo modo potrai sapere esattamente quando è necessario ricaricare il tuo dispositivo per non avere brutte sorprese durante la giornata.

È dotato di una capacità enorme di 1000 mAh che è sufficiente per caricare 3 telefoni cellulari. Nello specifico, l'uscita USB C supporta fino a 30W, mentre le 2 porte USB-A possono supportare fino a 22,5W.

