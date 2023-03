iPhone SE 2 ricondizionato in CONDIZIONI ECCELLENTI a 187€ su Amazon

L'iPhone SE di seconda generazione, cioè il modello presentato da Apple nel 2020 e ancora pienamente supportato dall'azienda di Cupertino (come minimo per altri tre anni) è in vendita su Amazon Renewed ricondizionato in condizioni eccellenti a 187,90 euro anziché 209,99 euro. In due parole "un affare", come testimonia anche il fatto che sia l'articolo più venduto in Amazon Renewed.

iPhone SE 2 ricondizionato in condizioni eccellenti a meno di 188 euro

Il modello iPhone SE 2020 in vendita su Amazon Renewed è in colorazione nera nella versione da 64GB. Dotato di un display da 4,7", pesa appena 148 grammi. A livello hardware troviamo il processore A13 Bionic affiancato da 3GB di RAM, vale a dire lo stesso montato su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Tenendolo in mano il design è del tutto uguale a quello di iPhone 8, con touch ID e certificazione IP68. Nel comparto camere, la seconda generazione di iPhone SE continua a dire la sua grazie a una camera principale da 12 megapixel con stabilizzazione ottica e la registrazione video nuovamente al top della categoria (tenendo sempre conto che è un telefono presentato a fine aprile 2020).

Lato autonomia, infine, rimane un iPhone in grado di consumare poco o nulla in stand-by, discorso diverso invece se lo si mette sotto stress.

Se vuoi passare a iOS spendendo perfino meno di un base gamma Android, prendi in considerazione l'acquisto dell'iPhone SE 2020 ricondizionato in condizioni eccellenti su Amazon Renewed, dove lo puoi fare tuo con una spesa inferiore a 188 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.