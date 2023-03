iPhone SE 2 in condizioni eccellenti in offerta a 213€ su Amazon

Un iPhone al prezzo di un qualsiasi base di gamma Android? Sì, è possibile. Merito di Amazon Warehouse e dell'offerta sull'iPhone SE 2 ricondizionato e in condizioni eccellenti, che puoi acquistare a soli 213 euro. E se sei un cliente Prime non paghi nulla nemmeno per le spese di spedizione, con la possibilità di riceverlo già a partire dalla giornata di giovedì.

iPhone SE 2 ricondizionato in offerta su Amazon

Una genialata. Questo l'aggettivo migliore per descrivere l'iPhone SE 2, conosciuto anche con l'appellativo di iPhone economico. Ripresenta lo stesso design sia di iPhone 7 che di iPhone 8, restando compatto e leggero con appena 4,7 pollici di diagonale del display. A livello hardware è un iPhone di fascia premium, grazie alla presenza del processore Apple A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13 per intenderci. Completa anche la connettività, con il supporto alla rete 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0 e l'NFC per Apple Pay (a cui si aggiungono il Touch ID e il supporto alla eSIM). Anche nel comparto camere iPhone SE di seconda generazione rimane un gradino sopra la concorrenza Android, con le riprese video di nuovo al top. Lato autonomia, a meno che non se ne faccia un utilizzo intenso con molte ore di schermo acceso, riesce a portare sempre a termine la giornata.

Il modello in offerta su Amazon Warehouse è l'iPhone SE di seconda generazione in colorazione Bianca con taglio di memoria da 128GB. Prima di essere messo in vendita, il prodotto è stato ispezionato, testato e pulito da fornitori Amazon di qualità. Inoltre la batteria ha una capacità che supera l'80% in termini percentuali, quindi non avrai bisogno di cambiarla.

Se vuoi provare l'esperienza iOS a un prezzo stracciato, con un telefono che riceverà aggiornamenti software e di sicurezza per almeno altri cinque anni da parte di Apple, l'iPhone SE 2 ricondizionato Amazon Warehouse è la scelta ideale. Compralo ora per pagarlo soli 213 euro e riceverlo a casa tua già questa settimana senza pagare le spese di spedizione.

