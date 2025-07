iPhone 17: più RAM per Air, Pro e Pro Max, solo il modello base non avrà i 12GB di RAM

Nuove voci provenienti dalla Cina accendono i riflettori sulla prossima generazione di iPhone 17, promettendo delle novità importanti in termini di RAM. Secondo quanto riportato da una delle fonti più seguite nel panorama delle indiscrezioni tech, l’account Weibo Fixed Focus Digital, tre modelli su quattro della nuova gamma in arrivo nel 2025 saranno equipaggiati con ben 12 GB di RAM, segnando un netto salto rispetto alla generazione precedente.

Questa mossa confermerebbe la volontà di Apple di differenziare ulteriormente la propria offerta, riservando ai dispositivi più avanzati un livello di prestazioni superiore, in grado di soddisfare le esigenze di un’utenza sempre più esigente.

12GB di RAM per tutti... tranne per il modello base

La notizia, rapidamente rimbalzata tra i principali canali di informazione tecnologica, trova fondamento in dettagli precisi diffusi dal leaker cinese, che vanta oltre due milioni di follower e una crescente reputazione per l’accuratezza delle sue anticipazioni. Secondo queste informazioni, la nuova lineup vedrà la seguente suddivisione in termini di memoria RAM:

iPhone 17 : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM iPhone 17 Air : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM iPhone 17 Pro : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM iPhone 17 Pro Max: 12 GB di RAM

La scelta di lasciare il modello base con 8 GB, identico agli attuali iPhone 16, mentre gli altri tre modelli – iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max – saranno dotati di una dotazione maggiorata, appare perfettamente in linea con le strategie di mercato adottate negli ultimi anni. L’obiettivo è quello di valorizzare i modelli di fascia alta, rendendoli strumenti ideali per la gestione di applicazioni sempre più sofisticate e per sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle tecnologie emergenti.

L'impatto dell'aumento della RAM

L’aumento della RAM non è un semplice dato tecnico, ma una scelta che avrà un impatto diretto sull’esperienza d’uso quotidiana. Gli utenti dei modelli premium potranno infatti beneficiare di una gestione ottimizzata del multitasking, con la possibilità di mantenere aperte più applicazioni senza rallentamenti e di sfruttare le potenzialità della fotografia computazionale, sempre più centrale nelle strategie di Apple.

La maggiore quantità di memoria sarà inoltre fondamentale per le applicazioni di realtà aumentata, un settore su cui la casa di Cupertino sta investendo risorse crescenti, in vista di una progressiva integrazione di queste tecnologie nella vita quotidiana degli utenti.