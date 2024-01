iPhone 15: PROMO PAZZESCA per l'elegantissima versione green, RISPARMIA 231€

L'iPhone 15 è un concentrato di innovazioni e prestazioni all'avanguardia, progettato per offrire un'esperienza unica agli utenti. Il suo display Super Retina XDR OLED da 6,1" garantisce una visualizzazione cristallina con una risoluzione di 2556x1179 pixel a 460 ppi. Dotato del potente processore A16 Bionic, l'iPhone 15 offre un'eccezionale potenza di elaborazione, consentendo funzioni avanzate come la fotografia computazionale e prestazioni grafiche velocissime per il gaming.

La nuova fotocamera principale da 48MP rappresenta un salto di qualità nella fotografia mobile, catturando dettagli straordinari e consentendo di spostare la messa a fuoco dopo lo scatto, una vera magia per gli amanti della fotografia. Il design presenta la Dynamic Island, una finestra sul tuo mondo, che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale per non perdere mai di vista nulla.

La robustezza dell'iPhone 15 è evidente nel nuovo design, con il colore del vetro posteriore infuso direttamente nel materiale e una scocca in alluminio aerospaziale. La resistenza agli schizzi e alla polvere con rating IP68 aggiunge un ulteriore livello di durabilità al dispositivo.

Il chip A16 Bionic, nato come chip Pro, garantisce prestazioni avanzate, consentendo funzionalità evolute come la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate e l'autonomia eccezionale. La nuova connessione USB-C rende il caricamento ancora più comodo, permettendoti di utilizzare lo stesso cavo per Mac e iPad. Inoltre, in caso di emergenza, l'iPhone 15 offre due funzioni di sicurezza: SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Oggi, su eBay, è possibile acquistare iPhone 15 nella sua colorazione green in sconto del 22% e al prezzo totale di 798,90€.