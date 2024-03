iPhone 15 Pro: MEGA SCONTO LAMPO attivo oggi su Amazon

L'iPhone 15 Pro è il fratello intermedio della famiglia dei nuovi smartphone Apple, il top di gamma di mezzo. Oggi, su Amazon, è disponibile un interessante sconto del 14% proprio sull'iPhone 15 Pro che viene venduto a 1069€.

Maxi offerta sull'iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica, con un design robusto e leggero forgiato nel titanio di grado aerospaziale. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield lo rendono più resistente di qualsiasi altro smartphone sul mercato, garantendo protezione dagli schizzi, dalle gocce e dalla polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion offre prestazioni grafiche al top, con un refresh rate fino a 120Hz per un'esperienza visiva ultra-fluida. La Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on assicura che la schermata di blocco sia sempre visibile senza doverla toccare.

Dotato del chip A17 Pro, iPhone 15 Pro offre prestazioni incredibilmente immersive per i giochi, con una GPU di classe Pro che garantisce ambienti dettagliati e personaggi realistici. Grazie alla sua efficienza, la batteria dura tutto il giorno senza problemi. Il sistema di fotocamere Pro include sette obiettivi professionali.

Il tasto Azione personalizzabile ti consente di attivare al volo la tua funzione preferita, mentre il nuovo connettore USB-C rende il caricamento del Mac o dell'iPad più conveniente. Con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci, assicurando una connettività di alto livello. Per quanto riguarda la sicurezza, iPhone 15 Pro offre funzioni avanzate come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che può chiamare aiuto in caso di gravi incidenti d'auto.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 14% sull'iPhone 15 Pro che viene venduto al costo finale e totale di 1069€. Approfittane subito!

