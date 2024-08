iPhone 15 Pro MAX da 256GB in sconto del 10% su eBay: non perdere questa occasione unica!

Con un colore bianco candido e una memoria di ben 256GB, non puoi lasciarti sfuggire Apple iPhone 15 Pro Max oggi in sconto su eBay a soli 1159€ grazie al 9% di sconto!

Il migliore iPhone in assoluto è questo, non possiamo negarlo: e con questo prezzo, averlo è davvero un'occasione. Scopri le sue caratteristiche straordinarie e decidi di farti un regalo!

Design e materiali di qualità superiore

Il primo aspetto che colpisce dell'iPhone 15 Pro Max è il suo design elegante e moderno. La scelta del Titanio Naturale per la scocca offre una combinazione unica di leggerezza e resistenza. Questo materiale, oltre a conferire un aspetto premium, garantisce una maggiore durabilità rispetto agli altri materiali utilizzati nei precedenti modelli. Il titanio naturale, inoltre, dona al dispositivo un look sofisticato che non passerà inosservato.

Con la connettività 5G, l'iPhone 15 Pro Max ti permette di navigare, scaricare e streammare a velocità fulminee. Sia che tu stia guardando un film in alta definizione, partecipando a una videochiamata o semplicemente navigando sul web, il 5G ti offre una connessione stabile e ultra veloce. L'iPhone 15 Pro Max è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, che offre una qualità visiva senza precedenti. Con una risoluzione elevatissima e una gamma di colori ampliata, ogni immagine e video appare straordinariamente nitido e vibrante.

Scegli l'iPhone 15 Pro Max e porta la tua esperienza mobile a nuovi livelli pagandolo solamente 1159€ con lo sconto del 9% su eBay!

