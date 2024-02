iPhone 15 Pro è il TOP DI GAMMA DEFINITIVO: 210€ risparmiati su Amazon

Ad ogni uscita di un nuovo modello di iPhone il mondo non può rimanere indifferente e anche per la linea 15 è stato così. Su Amazon, oggi, l'iPhone 15 Pro, il top di gamma definitivo, è in sconto del 17% per un costo finale di 1029€.

Sconto XL sull'iPhone 15 Pro

Il nuovo iPhone 15 Pro Max di Apple ridefinisce gli standard di eccellenza tecnologica con un design innovativo e prestazioni straordinarie. Forgiato nel titanio di grado aerospaziale, questo smartphone unisce resistenza e leggerezza, garantendo una durata nel tempo senza precedenti. Il vetro posteriore opaco e la parte anteriore in Ceramic Shield conferiscono una protezione superiore contro schizzi, gocce e polvere, assicurando una tranquillità d'uso quotidiana. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion offre un'esperienza visiva senza compromessi, con un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche impeccabili. La Dynamic Island aggiunge un livello di interattività, visualizzando avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on assicura che le informazioni importanti siano sempre visibili con un solo sguardo. Al cuore di questo dispositivo c'è il potente chip A17 Pro, che offre non solo prestazioni straordinarie ma anche un'efficienza energetica senza pari, garantendo una durata della batteria che dura tutto il giorno. La fotocamera professionale, con sette obiettivi a disposizione, consente di catturare immagini eccezionali con dettagli nitidi e colori vibranti, mentre il tasto Azione personalizzabile offre un controllo immediato sulle funzionalità preferite. Con connettività USB-C e Wi-Fi 6E, l'iPhone 15 Pro offre un'esperienza di connettività avanzata e veloce, mentre le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti garantiscono la tua tranquillità in ogni situazione. Acquista iPhone 15 Pro Max risparmiando 210€ Su Amazon, oggi, è presente uno sconto super del 17% sull'iPhone 15 Pro che viene venduto alla cifra finale di 1029€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.