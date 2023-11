iPhone 15 Pro è già IN OFFERTA: RISPARMIA 90€ sulla versione da 128GB

iPhone 15 Pro, il modello intermedio della nuova serie di smartphone top di gamma di Apple, è già in sconto su Amazon durante queste offerte dedicate alla settimana del Black Friday: 7%, 90€ risparmiati e prezzo finale di 1149€.

iPhone 15 Pro in offerta su Amazon

L'iPhone 15 Pro rappresenta l'apice dell'innovazione, con un design robusto in titanio di grado aerospaziale e vetro posteriore opaco, garantendo resistenza superiore grazie al Ceramic Shield sulla parte frontale, rendendolo più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Questo dispositivo è anche a prova di schizzi, gocce e polvere, assicurando durabilità in ogni situazione.

Il display Super Retina XDR da 6,1" offre prestazioni grafiche al top con ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120Hz. La tecnologia Dynamic Island visualizza avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on garantisce la visibilità della schermata di blocco senza toccarla.

Al cuore dell'iPhone 15 Pro c'è il rivoluzionario chip A17 Pro, con GPU di classe Pro per esperienze di gioco incredibilmente immersive e un'efficienza energetica che mantiene la batteria attiva tutto il giorno.

Il potente sistema di fotocamere Pro include sette obiettivi professionali, con una fotocamera principale da 48MP che cattura immagini ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti. Il teleobiettivo 3x consente zoom nitidi per primi piani da distanze maggiori. La personalizzazione è alla portata grazie al tasto Azione personalizzabile. Con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.

L'offerta di oggi, in occasione della settimana del Black Friday, sull'iPhone 15 Pro prevede uno sconto del 7%, un risparmio di 90€ e un prezzo finale di 1149€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.