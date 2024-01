iPhone 15 Plus da 128GB al MINIMO STORICO su Amazon

Vuoi avere l'ultimo modello di Apple a un ottimo prezzo? Allora non perdere questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iPhone 15 Plus a soli 999 euro, invece che 1.129 euro.

Una grande promozione che grazie allo sconto del 12% porta il prezzo sotto i 1.000 euro e ti fa risparmiare ben 130 euro sul totale. Inutile dire che devi fare alla svelta perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

iPhone 15 Plus a prezzo sconvolgente ma durerà poco

iPhone 15 Plus è uno smartphone che non ha certo bisogno di grande pubblicità. Sicuramente il migliore modello Apple. È dotato dello splendido display Super Retina XDR da 6,7 pollici perfettamente visibile in qualsiasi condizione di luce. Luminoso e dai colori intensi. Ha una doppia fotocamera principale da 48 MP con grandangolo per scatti professionali.

Monta il potente Chip A16 Bionic con CPU a 5 Core che oltre a regalare prestazioni pazzesche ha un consumo energetico ridotto e la batteria dura più a lungo. Il suo design accattivante, leggero e robusto, con vetro a infusione di colore che non teme né l'acqua né la polvere.

Queste sono solo alcune delle tante caratteristiche di cui potrai godere. Perciò approfitta della promozione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo iPhone 15 Plus a soli 999 euro, invece che 1.129 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.