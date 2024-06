iPhone 15 in omaggio se apri SelfyConto e inviti amici

Non puoi permetterti l’acquisto di un cellulare di fascia altissima? Vorresti avere l’iPhone 15 in omaggio? Banca Mediolanum ti offre questa possibilità con la promo “Porta un amico". Apri SelfyConto, invita sei amici a fare lo stesso e arriverà Babbo Natale con largo anticipo!

Certo, non è così semplice: i tuoi sei amici dovranno perfezionare il contratto entro il 6 settembre 2024 e accreditare lo stipendio o pensione sul nuovo conto, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi entro quattro mesi dall'apertura del conto. Inoltre, la richiesta del premio va effettuata entro il 14 febbraio 2025. Proprio a San Valentino, che coincidenza!

SelfyConto: il passepartout digitale che ti spalanca le porte a un iPhone 15 in omaggio

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero fino a 30 anni e per chiunque solo il primo anno. Come se non bastasse, puoi prelevare gratuitamente in tutta Italia e in Europa. Ti viene pure regalata la carta di debito Mastercard. Altri vantaggi? Zero costi per bonifici, utenze e pagamenti di F24, MAV e RAV.

Oltre alla carta di debito gratuita all'apertura del conto, puoi richiedere la carta di credito e la prepagata. Tutte le carte sono compatibili con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

Per quanto riguarda l’apertura, devi collegarti alla pagina di Banca Mediolanum. Ti serviranno il documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e l’email. Per l'identificazione, puoi optare tra SPID, bonifico o webcam.

Non lasciarti sfuggire l’iPhone 15 in omaggio. Apri il conto, invita sei amici e sei già sulla buona strada.

