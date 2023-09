iPhone 15 è già IN SCONTO: proposta INCREDIBILE

iPhone 15 è stato presentato da pochi giorni ed è già, ovviamente e come volevasi dimostrare, sulla bocca di tutti. Tutti si stanno chiedendo se ha senso acquistarne uno e se ha senso cambiare il vecchio modello, dunque uno della linea 14 con uno della serie 15. Ad aiutarvi in questo dilemma potrebbe, però, subentrare un aiuto che arriva direttamente da eBay e dallo sconto che è possibile riscontrare, già oggi, su iPhone 15 al quale viene applicato un 8% di sconto per un risparmio totale di 80€ che abbatte la soglia dei 1000€ per un prezzo finale di 949,90€.

iPhone 15: arrivano i primi sconto, prezzi sotto i mille euro!

L'iPhone 15 è un vero capolavoro di tecnologia e design. Equipaggiato con la potenza del chipset Apple A16 Bionic, offre prestazioni incredibili. Il processore, con 2 core Avalanche a 3.46 GHz e 4 core Blizzard a 2.02 GHz, garantisce una fluidità senza pari nelle operazioni quotidiane. Questo dispositivo è pronto per il futuro delle reti cellulari, con il supporto per 5G e LTE, assicurando una connettività ultraveloce ovunque tu sia. Inoltre, il supporto Quad Band garantisce una copertura globale senza precedenti.

La fotocamera principale da 48 MP e quella secondaria da 12 MP catturano immagini sorprendenti con dettagli straordinari. Con un ampio schermo da 6,1 pollici, l'esperienza visiva è eccezionale. L'iPhone 15 è uno smartphone che è capace di offrire la massima flessibilità e fluidità in ogni azione quotidiana. E con iOS, il sistema operativo di Apple, ottieni un'esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità. In sintesi, l'iPhone 15 è un dispositivo di punta che rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica e della connettività avanzata.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. iPhone 15 viene messo in sconto su eBay dell'8% per un risparmio totale di 80€ ed un prezzo finale pari a 949,90€.

