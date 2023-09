iPhone 15 e 15 Pro DISPONIBILI su Amazon: prenota il tuo adesso

Il giorno tanto atteso dagli appassionati di telefonia è arrivato perché tutti i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono adesso disponibili per il preordine anche su Amazon. C'è davvero poco altro da aggiungere perché di seguito trovi la lista condivisa per tagli, colori e modelli di melafonino: ti basta cliccare sul colore che preferisci per effettuare subito la tua prenotazione.

Ti consigliamo naturalmente di sbrigarti perché, come accade ad ogni grande lancio di un nuovo iPhone, le prime scorte si esauriranno in fretta. La consegna a casa è prevista al D1 fissato da Apple: il 22 settembre. Attenzione: se ti risultano non disponibili, non preoccuparti. Salva il link e attendi che venga reso disponibile: è il classico momento di caos che accompagna il lancio di nuovi iPhone.

iPhone 15: scheda tecnica e preordine su Amazon

iPhone 15 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 (6,7 per il Plus) pollici, che offre una visualizzazione straordinaria e dettagli cristallini che ti sorprenderanno ad ogni utilizzo. Il suo design in alluminio con vetro posteriore a infusione di colore non solo lo rende esteticamente accattivante, ma garantisce anche una resistenza superiore. Ma la vera magia inizia con il Dynamic Island, un modo magico di interagire con il tuo iPhone.

Sotto il cofano il telefono è alimentato dal potente chip A16 Bionic, con una CPU 6-core, una GPU 5-core e un Neural Engine 16-core. La sua potenza di calcolo è straordinaria, garantendo prestazioni fluide anche per le applicazioni più esigenti. La fotocamera principale grandangolare da 48MP cattura immagini dettagliate e nitide, mentre l'ultra-grandangolo offre prospettive mozzafiato. Con la possibilità di scattare foto ad altissima risoluzione da 24MP e 48MP, ogni scatto diventa un capolavoro. Infine, con la connettività USB‑C, iPhone 15 è al passo con i tempi, garantendo una facile connessione e compatibilità con USB 2

iPhone 15

128GB a 979€: blu - rosa - giallo - verde - nero

256GB a 1109€: blu - rosa - giallo - verde - nero

512GB a 1359€: blu - rosa - giallo - verde - nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu - rosa - giallo - verde - nero

256GB a 1259€: blu - rosa - giallo - verde - nero

512GB a 1509€: blu - rosa - giallo - verde - nero

iPhone 15 Pro: scheda tecnica e preordine su Amazon

iPhone 15 Pro comprende un display Super Retina XDR da 6,1 pollici (6,7 nel modello Pro Max), offre una straordinaria esperienza visiva con la tecnologia ProMotion e un display always-on che ti terrà costantemente informato. Il suo design in titanio con vetro posteriore opaco è una dichiarazione di stile e robustezza. Il ritorno del tasto Azione aggiunge un tocco di familiarità, mentre il Dynamic Island offre un modo magico e intuitivo di interagire con il tuo iPhone.

Il telefono alimentato dal nuovo e potente chip A17 Pro, con una CPU 6-core, una GPU 6-core e un Neural Engine 16-core. La fotocamera principale grandangolare da 48MP cattura dettagli incredibili, mentre l'ultra-grandangolo e il teleobiettivo offrono versatilità senza pari. La possibilità di scattare foto ad altissima risoluzione da 24MP e 48MP solleva la fotografia a un livello superiore. Anche qui debutta la connettività USB‑C, garantendo una connessione rapida e compatibilità con USB 3, che offre trasferimenti dati fino a 20 volte più veloci rispetto alle generazioni precedenti.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Tutti i modelli segnalati sono in pronta consegna per il 22 settembre 2023, naturalmente fino ad esaurimento scorte.

