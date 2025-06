iPhone 15 da 128 GB: a questa cifra non è assolutamente da perdere

Hai deciso di acquistare un iPhone ma non hai trovato ancora l'offerta giusta che ti abbia convinto? Allora dai un'occhiata a questa promozione speciale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello iPhone 15 da 128 GB a soli 659 euro, invece che 879 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Grazie a questo sconto del 25% oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 220 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione da farsi scappare. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 131,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPhone 15: a questa cifra è un best buy

Non c'è che dire, iPhone 15 è ovviamente tra i migliori top gamma in commercio e dunque a questo prezzo è veramente uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Ha un bellissimo display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e luminosità massima a 2000 nit. Pesa soltanto 171 grammi, ha uno spessore di appena 7,8 mm ed è certificato IP68 per resistere all'acqua e alla polvere.

Aborto troviamo il potente processore A16 Bionic con 6 GB di RAM sostenuto in questa versione da una memoria interna di 128 GB. Lo scomparto camera è formato da un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, ultra-grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale da 12 MP. Troviamo poi una batteria da 3349 mAh con ricarica cablata da 20 W e ricarica wireless MagSafe da 15 W.

Non perdere tempo perché chiaramente un'occasione del genere è più unica che rara. Dunque prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo iPhone 15 da 128 GB a soli 659 euro, invece che 879 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.