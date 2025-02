iPhone 15 da 128 GB al prezzo più basso del Web, un'occasione unica

È un po' che giri tra negozi ed e-commerce per agguantare un iPhone degli ultimi usciti senza spendere un'esagerazione? Allora oggi è proprio il tuo giorno fortunato. Se vai subito su eBay puoi mettere le mani sul bellissimo iPhone 15 da 128 GB a soli 679 euro, invece che 979 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che tutto vero, non ci sono errori. Il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi visualizzare sullo store ufficiale di Apple e dunque in questo momento è la possibilità di risparmiare la bellezza di 300 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che trovi ogni giorno dietro l'angolo e quindi devi fare in fretta. Peraltro puoi pagare in 3 comode rate da 226 euro circa a interessi zero con Klarna.

iPhone 15: oggi il sogno può diventare realtà

Quando parliamo di dispositivi Apple siamo sempre di fronte all'eccellenza e si sa, l'eccellenza si paga. Oggi però puoi fare un colpaccio e risparmiare tantissimo. iPhone 15 si presenta con un peso di appena 171 g e uno spessore di soli 7,8 mm. Ha un ottimo display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e luminosità massima fino a 2000 nits. Inoltre è impermeabile con certificazione di grado IP68.

Monta il potentissimo chip A16 Bionic di Apple a nm supportato da 6 GB di RAM e, in questa versione, da 128 GB di memoria interna. Possiede una delle migliori fotocamere in circolazione con un sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale da 12 MP. Gode poi di una batteria da 3349 mAh con doppia ricarica, cablata e wireless, rispettivamente di 20 W e 15 W. E poi non male anche la possibilità di usare le nuove eSIM.

Come dicevamo siamo di fronte a un dispositivo Apple per cui la qualità non si discute e oggi lo puoi avere anche a un ottimo prezzo. Quindi vola su eBay e acquista il tuo iPhone 15 da 128 GB a soli 679 euro, invece che 979 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.