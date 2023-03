iPhone 14 (PRODUCT) RED da 128GB in offerta a 879€ su Amazon

Il modello (PRODUCT) RED da 128GB di iPhone 14 è in offerta su Amazon a 879,99 euro anziché 1.029 euro, per effetto del 14% di sconto. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di usufruire della spedizione gratuita se si ha l'abbonamento a Prime. Allo stesso prezzo puoi scegliere anche il nuovo iPhone in colorazione Galassia.

iPhone 14 in sconto del 14% su Amazon

Se hai un iPhone X o un iPhone 11 e non sai se scegliere iPhone 14 o iPhone 14 Pro, la discriminante del prezzo diventa fondamentale. Oggi puoi portare a casa il modello base della nuova generazione con meno di 880 euro, mentre iPhone 14 Pro costa 1.229,99 euro (scontato di 110,00 euro rispetto al prezzo di listino). Di fatto stai risparmiando 350 euro. A livello di usabilità sono due telefoni identici, allo stesso modo sono eccellenti nel comparto camere, con iPhone 14 e iPhone 14 Pro ancora un gradino sopra la concorrenza nella registrazione dei video.

Ottima anche l'autonomia: mettendolo sotto stress riuscirai ad arrivare comunque a sera con ancora un po' di carica. E se ti chiedi se la differenza di processore (su iPhone 14 è montato lo stesso processore di iPhone 13, al contrario di iPhone 14 Pro) giustifica i 350 euro in più richiesti per l'acquisto del Pro, ti diciamo francamente di no.

Se hai il desiderio di acquistare il nuovo modello base di iPhone, online non troverai oggi un prezzo più basso. Approfitta dunque dell'offerta di Amazon prima che scada e preparati a ricevere il tuo nuovo iPhone già a partire dalla giornata di domani.

