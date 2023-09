iPhone 14 Pro: CROLLA il prezzo dopo l'annuncio del 15, OFFERTA IMPERDIBILE

Apple è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni così come, a non averne bisogno, sono i dispositivi da lei prodotti, che essi siano smartphone, notebook, tablet ecc... I prodotti Apple sono sempre sinonimo di qualità estrema e non possono non essere considerati sempre dei top di gamma; anche se risultano essere "vecchi" perché ne sono stati annunciati di nuovi, vero iPhone? Questo è, infatti, il caso di iPhone 14 Pro che dopo l'annuncio della nuova serie 15, è soggetto a diversi sconti e in questo caso segnaliamo l'offerta di Amazon che mette in sconto proprio iPhone 14 Pro del 9% per un prezzo finale di 1149,00€.

Amazon mette in sconto iPhone 14 dopo l'annuncio del 15!

iPhone 14 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1" always-on con ProMotion, Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone. Fotocamera principale da 48MP: risoluzione fino a 4 volte più alta della media e Modalità Cinema: con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi.

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 23 ore di riproduzione video e che vi permetterà di non staccarvi mai dal vostro smartphone. A16 Bionic è Il più evoluto chip per telefoni. Reti cellulari 5G ultrarapide e Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore. iOS 17, da poco disponibile, ti dà ancora più modi per comunicare e condividere, e per rendere il tuo iPhone ancora più tuo. Sfruttare anche un piccolo sconto su un prodotto Apple può essere di grande aiuto!

E ribadiamolo, dunque, lo sconto. Amazon mette in offerta con un risparmio del 9% iPhone 14 Pro per un prezzo finale di 1149,00€. Approfittatene!

