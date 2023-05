Non perdiamoci in troppe chiacchiere. Su eBay puoi completare un affare pazzesco: iPhone 14 Pro da 128GB a soli 884,90€. Aggiungilo al carrello e al momento del pagamento inserisci i codici OFFERTAMAGGIO23 e MAGGIO23EDAYS. Ti consiglio di fare in fretta perché sono pochissime le unità disponibili.

iPhone 14 Pro: poco più di 900€ per lo smartphone con Dynamic Island

iPhone 14 Pro è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion e display always-on (feature possibile grazie alla frequenza d'aggiornamento a 1Hz). Il pannello frontale, inoltre, offre lo stesso livello di luminosità HDR di picco del Pro Display XDR e fino a 2000 nits di luminosità all'aperto.

La grande novità rispetto al passato è certamente la già citata Dynamic Island, un elemento dell'interfaccia che prende il posto della tacca e con cui puoi interagire attivamente. La fotocamera TrueDepth, poi, è stata ridisegnata e ridimensionata, così da occupare meno spazio sul display.

Pazzesco è (anche) il comparto fotografico. La fotografia computazionale raggiunge livelli mai visti prima grazie al Photonic Engine, che rende eccezionali gli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. Per la prima volta su iPhone, poi, la fotocamera principale è da 48 megapixel con sensore quad-pixel.

Infine, c'è lui, il miglior processore per smartphone mai realizzato. A battere sotto la scocca in acciaio chirurgico c'è il chip A16 Bionic con due high-performance core e quattro high-efficiency core. La nuova CPU a 6-core è fino al 40% più veloce di qualsiasi altro processore della concorrenza e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

⚡Ricorda che per completare l'acquisto a 884,90€ (il nuovo minimo storico per il device Apple) devi inserire i codici MAGGIO23EDAYS e OFFERTAMAGGIO23 al momento del pagamento.

