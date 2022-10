iPhone 14 Plus disponibile ADESSO su Amazon: pochi pezzi disponibili

Grande occasione su Amazon per acquistare il nuovissimo iPhone 14 Plus. Lo smartphone della mela morsicata è adesso disponibile per l'acquisto in diverse colorazioni con tutti i tagli di memoria, da 128 a 512 GB. Spedito con Prime, sarà a casa tua già domani se lo acquisti adesso.

Come prevedibile, sta andando rapidamente a ruba, per questo se vuoi farti un regalo ti conviene sbrigarti. Di seguito, tutti i modelli disponibili.

iPhone 14 Plus: compralo ADESSO su Amazon

iPhone 14 Plus è dotato di un fantastico display Super Retina XDR da 6.7 pollici, alimentato dal processore Apple A15 Bionic con GPU da 5-core che ti garantisce prestazioni fulminee e una potente efficienza energetica.

Il nuovo sistema di fotocamere ti permette di catturare scatti migliori in ogni condizioni di luce, dandoti la possibilità di sfruttare la Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30fps e la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Presente anche la nuova tecnologia "Rilevamento incidenti", che chiama i soccorsi se tu non puoi.

Con una batteria che dura tutto il giorno, fino a 26 ore di riproduzione video, iPhone 14 Plus è uno smartphone eccezionale che non deve mancare alla tua collezione se sei un appassionato Apple. Disponibile ORA su Amazon: corri ad effettuare il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.