iPhone 14 Plus: con lo SCONTO Amazon è molto più INVITANTE

iPhone 14 Plus è stato presentato nel corso del 2022, un anno ricco di novità per Apple, e si è subito fatto notare per una caratteristica ben precisa: è l'iPhone con la migliore autonomia di sempre. E se te lo stai chiedendo, sì, anche più del 14 Pro Max. Che poi anche il resto della scheda tecnica non lascia indifferenti. Siamo quindi di fronte ad un device top di gamma, che oggi nel taglio da 256GB costa poco più di 1.000€. Ed è tutto merito di Amazon, come al solito.

iPhone 14 Plus: lo sconto Amazon del 20% è una goduria

Partendo da un'ottimo lavoro di rifinitura (nel 2021, con iPhone 13), Apple ha gettato nella mischia uno smartphone che - a conti fatti - non presenta novità dal punto di vista estetico. È un pro o un contro? A te il giudizio. La scheda tecnica, al contrario, è stata ritoccata lì dove necessario, con migliorie che non possono che essere ben viste da un potenziale acquirente.

iPhone 14 Plus è munito di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici. Sulla parte alta noterai la tacca (o il notch, se preferisci), necessaria per consentire al fotocamera frontale e al Face ID di ritagliarsi un po' di spazio.

Sul retro invece solita pulizia, solo minimalismo in stile Apple. La doppia fotocamera a vederla sembra sempre la stessa, ma nasconde interessanti ugprade. Il sensore è infatti più grande e cattura il 49% di luce in più. E poi ci sono il Photonic Engine e la Modalità Azione per i video. La qualità, lo avrai già capito, è all'ordine del giorno con iPhone 14 Plus.

Concludo questa breve presentazione citando il cuore pulsante dello smartphone, il chip A15 Bionic, il supporto alla funzione SOS Emergenze via Satellite (entro fine marzo disponibile anche in Italia) e, infine, la batteria. iPhone 14 Plus, infatti, è il melafonino con la migliore autonomia di sempre.

