iPhone 14 IN SCONTO su Amazon

Ci sono quei brand che nel momento in cui ne entri a far parte risulta poi molto difficile uscirne o abituarsi a qualcosa di diverso. Questo è sicuramente il caso di Apple e dell'ecosistema che che l'azienda di Steve Jobs è riuscita a creare nel corso degli anni. Spesso, purtroppo, i prodotti che fanno parte di questo sistema vengono venduti a prezzi molto alti, forti proprio di quanto detto in precedenza. Quando, però, viene proposto uno sconto, anche se piccolo, è molto interessante andarlo a segnalare e, dopo la presentazione dei nuovi iPhone 15, vi andiamo a presentare questa offerta di Amazon su iPhone 14: sconto del 9% per un prezzo finale di 799,00€.

iPhone 14 è in sconto su Amazon, tutti i dettagli dell'offerta

Come detto poc'anzi, iPhone 14 è attualmente in sconto su Amazon. Si tratta di un dispositivo assolutamente top di gamma che presenta una serie di specifiche davvero invidiabili. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, comodo da tenere in mano e di una qualità smisurata. Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video e utilizzo quotidiano anche nelle giornate stress. Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore.

Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide. Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, forse il vero fiore all'occhiello di questo dispositivo. Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Un prodotto che non ha bisogno di presentazioni.

iPhone 14, dunque, viene messo in offerta su Amazon al 9% di sconto per un costo finale d'acquisto di 799,00€ a fronte degli 879,00€ del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.