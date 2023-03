Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, è arrivato il momento di preordinare gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus nell'inedita tinta gialla. La finitura primaverile - se così vogliamo intenderla - pare sia stata particolarmente apprezzata dalla community e questo potrebbe influenzare il numero di unità disponibili. Cosa significa? Che è meglio muoversi!

A titolo informativo, i preordini sono attivi da oggi 10 marzo, la data di uscita è invece fissata per il 14 dello stesso mese. È solo una questione di pochi giorni, dunque.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus in Giallo: preordinali ora su Amazon

iPhone 14 (6,1") 128GB: 978,99€ (o 12 rate da 81,59€ al mese) 256GB: 1.109,99€ (o 12 rate da 92,50€ al mese) 512GB: 1.370€ (o 12 rate da 114,17€ al mese)

iPhone 14 Plus (6,7") 128GB: 1.127€ (o 12 rate da 94€ al mese) 256GB: 1.260€ (o 12 rate da 105€ al mese) 512GB: 1.520€ (o 12 rate da 126,64€ al mese)



Cosa devi sapere su iPhone 14 e iPhone 14 Plus

iPhone 14 da 6,1" e 14 Plus da 6,7" hanno un robusto design in alluminio aerospaziale resistente all'acqua e alla polvere, con parte frontale in Ceramic Shield che protegge lo smartphone da gocce e schizzi e dagli incidenti più comuni. Entrambi i modelli sono dotati di display Super Retina XDR OLED con 1200 nit di luminosità e supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Con i due gioielli di casa Apple hai a disposizione un sistema a doppia fotocamera davvero eccezionale.

Fotocamera principale (grandangolo) da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels

Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi

Entrambi gli smartphone dispongono poi della nuova fotocamera anteriore TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. Non dimentichiamo poi il Photonic Engine, che si traduce in miglioramenti di tutte le prestazioni fotografiche in condizioni di media o scarsa luminosità.

E per quanto riguarda i video? La modalità Azione consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi, la modalità Cinema invece supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, consentendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco in modo semplice e intuitivo per catturare momenti in stile cinematografico.

Infine, il cuore pulsante: il chip A15 Bionic. La GPU 5-core aumenta la velocità di elaborazione per carichi di lavoro impegnativi e offre una grafica ancora più fluida per le app video e i giochi ad alte prestazioni. La CPU 6-core, con due performance core e quattro efficiency core, è in grado di svolgere in scioltezza operazioni complesse, mentre il Neural Engine 16‑core può eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, permettendo calcoli di machine learning ancora più veloci per le funzioni di iOS 16 e le esperienze in app di terze parti.

Ti ricordo infine che iPhone 14 e 14 Plus - insieme a 14 Pro e 14 Pro Max - sono attualmente gli unici smartphone di Apple a supportare la feature SOS Emergenze via Satellite, disponibile anche in Italia a partire da fino marzo. Questa consente di inviare un messaggi ai soccorsi quando non è disponibile un rete cellulare o una connessione Wi-Fi. È incredibilmente utile, e lo ha già dimostrato in molteplici occasioni.

