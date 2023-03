iPhone 14 e iPhone 14 Plus GIALLO da oggi in VENDITA su Amazon

iPhone 14 nella nuova e iconica colorazione gialla per i modelli iPhone 14 e 14 Plus, è da oggi finalmente disponibile in pronta consegna su Amazon, dove potrai come sempre usufruire di spedizioni rapide e gratuite se sei abbonato a Prime. Finito dunque il periodo dedicato alle prenotazioni, adesso i due modelli sono subito acquistabili nel taglio che preferisci. Di seguito vi proponiamo in tal senso la lista dei melafonini elencati sulla nota piattaforma di e-commerce con tanto di link diretto alla loro pagina, per facilitarvi l'acquisto.

Il tuo iPhone 14 giallo, eccolo su Amazon

Ecco i prezzi e le varie configurazioni dei nuovi modelli giallo, ovverosia iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Entrambi, lo ricordiamo, come anticipato nei giorni scorsi presentano il vecchio SoC A15 Bionic, anche se con alcuni miglioramenti secondari soprattutto dal punto di vista della GPU, che guadagna un nuovo core. iPhone 14 e iPhone 14 Plus, fino a oggi erano disponibili in cinque colorazioni, ovverosia Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu e (PRODUCT)Red.

iPhone 14 (disponibili da oggi)

128GB - Giallo - 978€

256GB - Giallo - 1109€

512GB - Giallo - 1370€

iPhone 14 Plus (disponibili da oggi)

Belli da vedere e progettati per durare nel tempo, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, lo ricordiamo, sono dotati di una resistente parte frontale in Ceramic Shield, di un’architettura interna riprogettata per garantire migliori prestazioni sostenute e facilitare le riparazioni, e di una durata della batteria straordinaria: iPhone 14 Plus ha la batteria che dura più a lungo nella storia di iPhone.

Entrambi i modelli presentano un sistema a doppia fotocamera per foto e video straordinari, hanno il potente chip A15 Bionic e offrono funzioni di sicurezza innovative, come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. I nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus in giallo potranno essere prenotati a partire da venerdì 10 marzo e saranno disponibili a partire da martedì 14 marzo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.