iPhone 14 a PREZZO PROMO da Cyber Monday

Apple non ha bisogno di presentazioni e, a non averne, è sicuramente iPhone. Dopo l'uscita di iPhone 15, sono numerosi gli sconti sui modelli precedenti. In occasione del Cyber Monday, su eBay, è possibile acquistare iPhone 14 al 13% di sconto per un prezzo finale di 773,99€.

iPhone 14 travolto dalle promozioni del Cyber Monday

iPhone 14 è il dispositivo all'avanguardia che unisce design elegante e prestazioni di alta qualità. Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una straordinaria esperienza visiva con tecnologia OLED all‑screen e una risoluzione di 2532×1170 pixel a 460 ppi, garantendo colori vividi e dettagli nitidi.

La robustezza di questo iPhone 14 è enfatizzata dalla sua resistenza a schizzi, gocce e polvere con un rating IP68, che protegge il dispositivo da elementi esterni, offrendo tranquillità agli utenti in movimento.

Al cuore di questo potente smartphone c'è il chip A15 Bionic, dotato di una CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, una GPU 5‑core e un Neural Engine 16‑core. Questa potente combinazione assicura prestazioni fluide e reattive, sia che tu stia navigando sul web, giocando o utilizzando app impegnative.

La fotografia raggiunge nuovi livelli con la fotocamera posteriore doppia da 12MP + 12MP, catturando immagini dettagliate e nitide in una varietà di condizioni. La fotocamera frontale TrueDepth da 12MP offre scatti perfetti per i selfie e supporta funzionalità avanzate come Face ID. L'iPhone 14 è anche pronto per il futuro con la connettività 5G, garantendo una navigazione veloce e streaming senza interruzioni.

In occasione di questo Cyber Monday, su eBay, è possibile acquistare iPhone 14 scontato del 13% e venduto al prezzo d'acquisto finale di 773,99€. Approfittane subito!

