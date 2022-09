iPhone 14 e 14 Plus: eccoli su Amazon in preordine

Arriva il momento di mettersi virtualmente in coda e prenotare il tuo iPhone 14 o 14 Plus. I nuovi smartphone di Apple sono adesso disponibili per il preordine su Amazon in tutte le colorazioni previste e nei tre differenti tagli di memoria.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon e se sei un abbonato Prime riceverai il tuo nuovo iPhone il giorno dell'uscita: 16 settembre per il modello base e 7 ottobre per la versione Plus.

iPhone 14 su Amazon: prenota adesso il tuo preferito

Ecco i vari modelli di iPhone 14 che è possibile prenotare su Amazon fino ad esaurimento scorte.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

I preordini sono disponibili a partire da oggi, con le prime consegne che avverranno il 16 settembre per iPhone 14. Se acquisterai la versione Plus, invece, dovrai attendere fino al 7 ottobre.

I nuovi iPhone si contraddistinguono per un display Super Retina XDR extralarge con tecnologia OLED, una nuova fotocamera principale e la presenza del chip A15 Bionic con GPU 5-core già visto su iPhone 13 Pro.

