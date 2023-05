Fioccano le offerte su eBay, e questo è solo un bene per chi - come te, credo - è pronto a fare affari. Con gli eDays 2023, infatti, risparmi ulteriori 100€ sull'acquisto di iPhone 14 da 128GB (già in sconto). Inserisci il codice promozionale MAGGIO23EDAYS e completa il tuo shopping tech a soli 689,90€. Mai visto un prezzo così basso per lo smartphone presentato da Apple nella seconda metà del 2022.

iPhone 14 vanta un robusto design in alluminio aerospaziale resistente all'acqua e alla polvere, con parte frontale in Ceramic Shield che protegge lo smartphone da gocce, schizzi e dagli incidenti più comuni. Il display è un Super Retina XDR OLED con 1200 nit di luminosità e supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Con lo smartphone da 6,1 pollici e chip A15 Bionic, hai a disposizione un sistema a doppia fotocamera eccezionale.

Grandangolo da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels

Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi

Sulla parte frontale trovi invece la nuova fotocamera TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. E mica possiamo dimenticare il Photonic Engine, che si traduce in miglioramenti di tutte le prestazioni fotografiche in condizioni di media o scarsa luminosità.

E per quanto riguarda i video? La modalità Azione consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi, la modalità Cinema invece supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, consentendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco in modo semplice e intuitivo per catturare momenti in stile cinematografico.

Ti ricordo infine che iPhone 14 è uno dei pochi smartphone di Apple a supportare la feature SOS Emergenze via Satellite, disponibile anche in Italia a partire da fine marzo. In breve, consente di inviare messaggi ai soccorsi quando non è disponibile un rete cellulare o una connessione Wi-Fi.

