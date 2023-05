La verità su iPhone 14 è ben nota a tutti. Lo smartphone del 2022 ha riscosso poco successo per via della contestabile strategia di Apple, che lo ha gettato nella mischia ad un prezzo decisamente alto. Parliamo di un ottimo dispositivo, tra i migliori in circolazione, ma comunque abbastanza simile al modello della precedente generazione.

Detto ciò, ci sono ottime notizie perché su eBay puoi acquistarlo a 779,90€ anziché 1.029,90€. Si tratta del minimo storico, e considera anche che la spedizione è completamente gratuita.

eBay sgancia la bomba: sconto di 250€ su iPhone 14, ed è subito minimo storico

iPhone 14 vanta un robusto design in alluminio aerospaziale resistente all'acqua e alla polvere, con parte frontale in Ceramic Shield che protegge lo smartphone da gocce, schizzi e dagli incidenti più comuni. Il display è un Super Retina XDR OLED con 1200 nit di luminosità e supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Con lo smartphone da 6,1 pollici e chip A15 Bionic, hai a disposizione un sistema a doppia fotocamera eccezionale.

Grandangolo da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels

Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi

Sulla parte frontale trovi invece la nuova fotocamera TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. E mica possiamo dimenticare il Photonic Engine, che si traduce in miglioramenti di tutte le prestazioni fotografiche in condizioni di media o scarsa luminosità.

E per quanto riguarda i video? La modalità Azione consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi, la modalità Cinema invece supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, consentendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco in modo semplice e intuitivo per catturare momenti in stile cinematografico.

Ti ricordo infine che iPhone 14 è uno dei pochi smartphone di Apple a supportare la feature SOS Emergenze via Satellite, disponibile anche in Italia a partire da fine marzo. In breve, consente di inviare messaggi ai soccorsi quando non è disponibile un rete cellulare o una connessione Wi-Fi.

