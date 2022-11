iPhone 14 (128 GB) sotto i 900€ su Amazon: È GIÀ BLACK FRIDAY

Il nuovo iPhone 14, nel taglio da 128 GB, è ora in offerta a 899€ su Amazon, che ha deciso di anticipare tutti con un'offerta da vero Black Friday. A differenza delle promo viste in questi giorni con protagonisti gli iPhone degli anni passati, la promozione di oggi va a scontare del 13% il nuovissimo iPhone 14, con display Super Retina XDR da 6,1". Un prezzo eccezionale, che va a sommarsi alla possibilità offerta da Amazon di pagarlo a rate. Sì, hai letto bene, se il tuo budget attuale non ti permette di affrontare una spesa da 899€ in un'unica soluzione, puoi scegliere di acquistarlo in 5 comode rate da 179,80€ al mese, a interessi zero.

Nuovo iPhone 14 (128 GB)

Il nuovo iPhone 14 non ha certo bisogno di grandi presentazioni, tant'è che noi stessi ci troviamo in difficoltà nel dover elencare i suoi molteplici pregi: da una costruzione che si conferma ancora una volta impeccabile sotto tutti i punti di vista, al rilevamento automatico degli incidenti (è l'iPhone che chiama i soccorsi al tuo posto); impossibile poi non menzionare il comparto fotografico, di nuovo migliorato rispetto alla precedente generazione, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.

iPhone 14 rimane la scelta ideale per chi è alla ricerca di un vero top di gamma dalle dimensioni compatte. O più semplicemente per chi vuole sostituire un iPhone ormai datato dal form factory simile. Non meno importante anche l'aspetto legato all'autonomia, con Apple che riesce a compiere un altro passo in avanti rispetto allo stesso modello di un anno fa (per la gioia di chi è ancora schiavo della presa elettrica).

Approfitta della super offerta di oggi: il nuovo iPhone 14 da 128 GB può essere tuo a soli 899€ invece di 1.029€. L'offerta è limitata, può scadere già nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.