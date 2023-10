iPhone 13 Pro Max ricondizionato a 768€ su Amazon (solo 2 pezzi)

Lo store di Amazon Renewed ha per protagonista oggi l'iPhone 13 Pro Max, venduto ricondizionato in condizioni eccellenti con 1 anno di garanzia a 768 euro invece di 819 euro. Ne sono rimasti disponibili soltanto 2, dunque il nostro consiglio è di approfittare dell'offerta subito prima che termini la disponibilità. Volendo, il modello da 128 GB è disponibile anche in condizioni buone e accettabili, rispettivamente al prezzo di 739 euro e 729 euro.

iPhone 13 Pro Max ricondizionato in offerta a 768 euro su Amazon

Prima di entrare a far parte dello store Amazon Renewed, iPhone 13 Pro Max è stato ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati della piattaforma Amazon. Il prodotto è in condizioni eccellenti, non mostra cioè segni di danni estetici a una distanza di 30 centimetri. In più presenta una batteria superiore all'80%, quindi non c'è bisogno di richiedere la sua sostituzione una volta acquistato.

All'interno della confezione sono inclusi un cavo di ricarica, un caricabatterie e uno strumento di rimozione della SIM: sia la scatola che gli accessori potrebbero non essere originali Apple, ma sono ugualmente compatibili e perfettamente funzionanti. Infine, l'articolo è idoneo alla sostituzione o al rimborso completo entro 1 anno dalla consegna qualora non dovesse funzionare come previsto.

Il modello in vendita è l'iPhone 13 Pro Max presentato due anni fa da Apple con a bordo il sistema operativo iOS 15. Il colore è l'Azzurro Sierra, mentre la capacità della memoria è pari a 128 GB.

Approfitta ora dell'offerta di Amazon Renewed su iPhone 13 Pro Max, venduto ricondizionato in condizioni eccellenti al 768 euro invece di 819 euro, così da risparmiare anche 50 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

