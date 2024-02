iPhone 13 Pro 256GB ricondizionato a soli 687€ su Amazon (condizioni eccellenti)

L'ottimo iPhone 13 Pro, ricondizionato (condizioni eccellenti), è tra le offerte del giorno di casa Amazon. Al momento è possibile acquistare la versione da 256GB a 687 euro, con un risparmio di 622 euro rispetto al prezzo di listino di 1.309 euro.

Il telefono è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed per 12 mesi. Per chi se lo stesso domandando, la dicitura "condizioni eccellenti" indica che il modello iPhone 13 Pro di Apple in offerta non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 cm e che la batteria supera l'80% di capacità.

iPhone 13 Pro ricondizionato (condizioni eccellenti) in offerta a 687 euro su Amazon

Se è la prima volta che si acquista un prodotto ricondizionato su Amazon, è importante sapere alcune cose. Prima di tutto, tutti gli articoli ricondizionati, incluso il modello di iPhone in vendita quest'oggi, vengono ispezionati, testati e puliti da fornitori qualificati di Amazon in maniera professionale.

Quando il dispositivo è ricondizionato e presenta la scritta "condizioni eccellenti", significa poi che gli accessori sono inclusi all'interno della confezione anche se potrebbero essere originali. In ogni caso, sono sicuramente compatibili e funzionanti.

Il prodotto in questione, inoltre, presenta uno strumento di rimozione SIM, un cavo di ricarica e un caricabatterie. Non sono incluse invece le cuffie e la scheda SIM.

iPhone 13 Pro, la versione compatta della gamma Pro di iPhone, è in offerta su Amazon a soli 687 euro su amazon.it: l'articolo è ricondizionato e presenta la scritta condizioni eccellenti. Inoltre, è disponibile alla vendita immediata, con la possibilità di riceverlo fin dalla giornata di domani.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.