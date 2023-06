Se cerchi il miglior smartphone compatto in circolazione, la tu ricerca può fermarsi qui. iPhone 13 Mini (128GB) è al minimo storico su Amazon grazie allo sconto immediato di 190€. Il costo d'acquisto passa dunque da 840€ a 649,90€, spedizione compresa.

iPhone 13 Mini al minimo storico su Amazon con lo sconto di 190€

Lanciato nel settembre 2021, dal punto di vista del design iPhone 13 Mini mantiene lo stile elegante e moderno del suo predecessore, con un display OLED da 5,4 pollici. L'intero frontale del dispositivo è coperto da un pannello di vetro Ceramic Shield, che offre una maggiore resistenza a graffi e cadute. Sul retro, c'è il modulo fotografico che sporge leggermente e composto da due lenti.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, iPhone 13 Mini è alimentato dal processore A15 Bionic di Apple, che garantisce prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica rispetto al modello precedente. Il modello oggi in sconto su eBay è da 128GB, quanto basta per scaricare tutte le app che vuoi e memorizzare foto e video.

Della scheda tecnica di iPhone 13 Mini spicca il già citato comparto fotografico. Il dispositivo presenta una doppia fotocamera da 12 megapixel, con una lente ultra-grandangolare e una lente grandangolare. Questo permette di scattare foto e registrare video di alta qualità, con una maggiore precisione dei dettagli e una migliore gestione della luce.

Lo smartphone Apple supporta ovviamente anche la tecnologia 5G, consentendo di connettersi alle reti di ultima generazione per una navigazione veloce e fluida. Ha una batteria migliorata rispetto al suo predecessore, che offre una maggiore autonomia e supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless.

Il sistema operativo è iOS 16 e a settembre/ottobre potrai scaricare anche iOS 17, major update che Apple presenterà il 5 giugno durante il keynote della WWDC23.

Immagine di copertina ©Spixel

