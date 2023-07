iPhone 13 mini Mezzanotte IN PROMO su Amazon (-90 euro)

Stai pensando di cambiare il tuo vecchio telefono? Ne abbiamo selezionato per te uno davvero pazzesco che oggi è anche in promo. Si tratta di iPhone 13 mini nella colorazione Mezzanotte che oggi puoi acquistare su Amazon ad un prezzo conveniente se confrontato con quello che trovi su altri siti o nei negozi.

Affrettati perché solo per oggi hai la possibilità di pagare questo fantastico smartphone solamente 749 euro, ovvero ben 90 euro in meno rispetto al suo costo di mercato. Ma non solo lo paghi di meno rispetto al costo che troveresti in negozio o su un altro sito ma Amazon ti consente anche di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensile. Grazie al servizio Cofidis non risentirai minimamente della spesa.

iPhone 13 mini Mezzanotte, semplicemente quello di cui hai bisogno

Ma andiamo al sodo e vediamo le meraviglie che ti porti a casa se acquisti adesso questo fantastico smartphone targato Apple.

Meraviglioso display Super Retina XDR da 5,4 pollici .

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee.

Fino a 17 ore di riproduzione video .

Robusto design con Ceramic Shield.

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore.

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità.

iOS 15 e le sue nuove funzioni per fare ancora di più con iPhone. iPhone 13 mini IN PROMOZIONE Non perdere l'occasione di avere tra le mani uno smartphone di ultima generazione semplicemente fantastico. Prendilo adesso che è in promo su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.