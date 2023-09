iPhone 13: 70€ di SCONTO con l'offerta di eBay

Apple e iPhone non hanno bisogno di presentazioni, azienda leader nel settore ed unica nel suo genere che ha fatto, nel corso del tempo, proprio di questa sua unicità il proprio maggiore punto di forza. Entrare nel mondo Apple corrisponde ad essere avvolto da un senso di protezione, comodità d'uso e accessibilità senza eguali. I suoi devices, però, spesso sono rinomati anche per il prezzo molto alto ed è per questo motivo che diventano fondamentali le offerte per accaparrarsene uno, come quella di eBay su iPhone 13 che prevede ben 70€ di sconto con un'offerta del 10% sul prezzo di listino, arrivando così ad un costo finale di 659,90€. Un'ottima occasione!

iPhone 13 va in sconto su eBay! 70€ in meno sull'acquisto finale!

Come detto in precedenza, gli sconti sui prodotti Apple rappresentano sempre un'ottima occasione di risparmio su prodotti di primissima fascia. Per questo vi segnaliamo quella proposta da eBay. iPhone 13 presenta un processore Apple A15 Bionic, processore chiaramente prodotto in casa che assicura prestazioni veloci e fluidità generale del telefono senza presentare lag o freeze. Display da 6.1 e risoluzione 1170 x 2532 pixel per una alta qualità visiva e per una comodità d'uso e praticità generale.

Doppia fotocamera da 12 Mp + 12 Mp, vero e proprio fiore all'occhiello di tutta la produzione di smartphone dell'azienda fondata da Steve Jobs, che si è sempre contraddistinta per la qualità delle proprie fotocamere. iPhone 13 è ovviamente un dispositivo top che viene, dunque, offerto con un'interessante sconto su eBay, un'occasione per portarsi a casa un telefono Apple ed entrare a far parte di questo straordinario ecosistema.

Ricordiamo, dunque, l'offerta. eBay propone un 10% di sconto che equivale a ben 70€ di risparmio sull'acquisto di iPhone 13 per un prezzo finale di 659,90€ a fronte del prezzo di listino attuale che equivale a 729,90€.

