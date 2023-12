iPhone 12 ricondizionato garantito a PREZZO BOMBA (-44%)

Hai deciso di acquistare un iPhone ma non vuoi spendere cifre astronomiche? Stai pensando a un prodotto ricondizionato? Allora dai un'occhiata a questa offerta spettacolare. Adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello iPhone 12 ricondizionato a soli 389 euro, invece che 699 euro.

Sì hai capito proprio bene non ci sono errori. Siamo di fronte a un prodotto ricondizionato garantito in condizioni eccellenti, ovvero come nuovo. E con l'assicurazione Amazon Renewed hai il diritto alla sostituzione per un anno intero. Per cui non c'è assolutamente da avere paura.

iPhone 12 ricondizionato a un prezzo accessibile

Solitamente il prezzo di questo dispositivo è fuori dalla portata di molti utenti, ma ora lo puoi avere a un prezzo vantaggioso. Così potrai sfoggiare anche tu il bellissimo display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici e goderti le immagini reali. Potrai scattare foto mozzafiato come un fotografo professionista con la doppia fotocamera da 12 MP.

Grazie al potente chip A14 Bionic tutto risulterà velocissimo e fluido senza fare sacrifici. Il Face ID riconosce il tuo viso in un istante e ti permette di accedere alla home in un baleno. È poi dotato di una batteria che dura a lungo e che puoi ricaricare anche in modalità wireless. Inoltre puoi avvalerti delle nuove eSIM e godere della connessione più veloce in 5G.

Fai alla svelta perché l'offerta terminerà da un momento all'altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon acquista il tuo iPhone 12 ricondizionato a soli 389 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.