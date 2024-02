iPhone 12 ricondizionato a 324€ è l'offerta migliore di oggi (condizioni eccellenti)

Quest'oggi su Amazon è disponibile un iPhone 12 ricondizionato (condizioni eccellenti) a 324,98 euro. L'offerta consente di risparmiare oltre 340 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato di 669 euro.

Il modello di iPhone in promozione è completamente funzionante e coperto dalla garanzia Amazon Renewed della durata di 1 anno. Prima di essere rimesso in vendita, è stato ispezionato, testato e pulito in maniera professionale da fornitori qualificati di Amazon. Inoltre, rientra tra gli articoli Prime, per cui tutti gli abbonati possono riceverlo a casa senza pagare le spese di spedizione.

iPhone 12 ricondizionato in offerta a 324,98 euro su Amazon

Nella sezione Amazon Renewed, dove figurano i prodotti ricondizionati, questo stesso iPhone 12 ricondizionato è l'articolo più venduto. Soltanto nell'ultimo mese, infatti, ne sono stati acquistati oltre 100, a conferma dell'enorme successo di questa generazione.

Non è un caso che a distanza di tre anni dalla sua uscita, iPhone 12 continua a essere uno dei top di gamma compatti migliori della categoria. Inoltre gode ancora di un pieno supporto da parte di Apple, sia lato software che per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza (per almeno altri 3-4 anni).

Ti confermiamo infine che la capacità della batteria supera l'80% e che all'interno della confezione sono presenti un caricabatterie, un cavo di ricarica e uno strumento di rimozione della scheda SIM. E se il telefono non dovesse funzionare come previsto, puoi richiedere la sostituzione o il rimborso entro 1 anno dall'acquisto.

iPhone 12 ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, è in offerta a soli 324,98 euro su amazon.it. La disponibilità del prodotto è immediata, questo significa che lo si può ricevere a casa entro questo fine settimana (articolo Prime).

