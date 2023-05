Ci sono diversi siti che ti consentono di acquistare smartphone ricondizionati e uno dei più affidabili, per ovvi motivi, è... Amazon! Sullo store del gigante di Seattle oggi puoi aggiungere al carrello iPhone 12 Mini da 256GB in condizioni eccellenti, ovvero quasi pari a nuovo. Il prezzo in offerta è di 459€ e la spedizione è completamente gratuita.

Se lo smartphone made-in-Cupertino con display da 5.4 pollici è di tuo interesse, ti consiglio di fare in fretta, perché ce ne sono solo due disponibili.

Acquista iPhone 12 Mini ricondizionato su Amazon: risparmi e fai un favore al pianeta

Come suggerisce il nome, iPhone 12 Mini è uno smartphone di dimensioni ridotte. Eppure, è incredibilmente potente. Apple lo ha presentato nel 2020 ma è ancora oggi un ottimo dispositivo con cui svolgere qualsiasi azione o attività.

Il device ha un display Super Retina XDR OLED da 5,4 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. Lo schermo è protetto dal vetro Ceramic Shield, che offre una maggiore resistenza alle cadute rispetto ai modelli precedenti.

Alla base della sua scheda tecnica c'è il chip A14 Bionic di Apple, lo stesso utilizzato negli altri modelli iPhone 12, che offre un'esperienza di utilizzo veloce e fluida. Dispone di una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, con modalità notte avanzata, registrazione video HDR Dolby Vision e una fotocamera anteriore da 12 megapixel con modalità ritratto.

A completare l'elenco delle specs di iPhone 12 Mini ci sono il 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC. Ha anche un design resistente all'acqua e alla polvere, con una certificazione IP68 che garantisce la protezione del device in caso di immersione in acqua fino a 6 metri di profondità per un massimo di 30 minuti.

In conclusione, iPhone 12 Mini è uno smartphone ideale per chi cerca un dispositivo di dimensioni ridotte, ma non vuole rinunciare alle funzionalità avanzate che Apple regala ai suoi prodotti.

