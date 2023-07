iPad Pro 2022 su Amazon SUPER SCONTO di 490 euro

Stai cercando un tablet e vuoi qualcosa di assolutamente eccezionale? Abbiamo per te un prodotto inimitabile che adesso su Amazon è anche in super sconto. Si tratta ovviamente del fantastico iPad Pro 2022 firmato ovviamente Apple. Grazie allo sconto esclusivo lo paghi ben 493 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato.

Nonostante il generoso sconto Amazon comunque ti garantisce la possibilità di usufruire del servizio Cofidis che ti consente di dilazionare il pagamento e quindi affrontare la spesa in piccole e comode rate mensili ovviamente a tasso zero.

iPad Pro 2022 da 12,9 pollici: un assoluto top di gamma

Tutti i dispositivi firmati Apple sono eccezionali e non hanno bisogno di troppe lusinghe ma noi ci teniamo a dirti quali sono le caratteristiche specifiche e inimitabili di questo prodotto. Eccole di seguito.

Apple iPad Pro 2022 è dotato di un brillante display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con ProMotion, True Tone e un'ampia gamma cromatica P3.

Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core.

Fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), e scanner LiDAR per la realtà aumentata.

Fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica.

Wi-Fi 6E e 5G ultrarapidi

Connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4.

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Una batteria che dura tutto il giorno .

Compatibilità con Apple Pencil (2ª generazione), Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio.

Funzioni Apple Pencil senza contatto: scrivi e disegni in modo ancora più preciso.

Tutto questo può essere tuo con un risparmio netto di ben 493 euro. Non aspettare oltre perché l'offerta è solo temporanea. Perciò acquistalo ora su Amazon.

