iPad Pro 2022 con M2 disponibili su Amazon: prenotali ADESSO

A circa un giorno dalla presentazione ufficiale, i nuovi iPad Pro 2022 con processore M2 sono disponibili adesso su Amazon per il pre-ordine. I tablet di ultima generazione di casa Apple arriveranno sul mercato il prossimo 26 ottobre, ma è già possibile pre-ordinarli ai prezzi di listino.

Tra le caratteristiche primarie dei nuovi iPad Pro ricordiamo il brillante display Liquid Retina, processore M2, fotocamere posteriori grandangolo e ultra grandangolo, fotocamera frontale con ultra grandangolo, WiFi 6E ultraveloce e connettore USB-C.

iPad Pro 2022: tutti i modelli in pre-ordine su Amazon

Di seguito, tutte le versioni di iPad Pro 2022 che puoi prenotare adesso su Amazon:

iPad Pro 2022 da 11" WiFi

iPad Pro 2022 da 11" WiFi + Cellular

iPad Pro 2022 da 12,9" WiFi

iPad Pro 2022 12,9" WiFi + Cellular

Se non riesci ad aggiungerli al carrello non temere perché l'opzione verrà sbloccata tra poco. Ti consigliamo quindi di tenere i link da parte e provare in un secondo momento.

La spedizione è gratuita ed immediata con Amazon Prime e consegna garantita al D1: il 26 ottobre.

