Non sappiamo per quanto durerà perché a questo prezzo rischia di essere davvero imperdibile. iPad Pro 2022 è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 22% sul modello WiFi da 256GB. Se lo aggiungi adesso al carrello puoi pagarlo solo 935,22 euro invece di 1199 per un risparmio complessivo di quasi 300 euro.

Aggiornamento - L'offerta sembra essere terminata, ma puoi optare per il modello WiFi + Cellular, ancora in sconto.

iPad Pro 2022: sconto follia su Amazon, fai in fretta

Considerato che si tratta di un prodotto Apple di ultimissima generazione, capisci che siamo di fronte ad un vero e proprio regalo da parte di Amazon. In più, se hai una carta di credito registrata, puoi pagarlo in cinque comode rate a tasso zero, per permetterti di portarti a casa questo eccezionale tablet con chip M2 senza che pesi troppo sul tuo portafoglio.

Il dispositivo è dotato di un fantastico display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica PS3, mentre sulla parte posteriore trova posto una fotocamera da 12 megapixel grandangolo insieme ad una ultra grandangolo da 10 megapixel. L'obiettivo frontale, con ultra grandangolo e inquadratura automatica, ha una risoluzione da 12 megapixel.

Con WiFi 6E ultraveloce, connettore USB-C e tecnologia Face ID per l'autenticazione sicura e Apple Ply, iPad Pro 2022 è il tablet perfetto per la tua produttività se preferisci avere un dispositivo ancora più comodo rispetto un tradizionale notebook. Oggi può essere tuo con uno sconto di quasi 300 euro, ma ti consigliamo di sbrigarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.